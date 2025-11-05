يتناول العديد من الأشخاص كميات كبيرة من الحلوى المصنعة، وتصبح بعدها الرغبة في تناول الحلوى شديدة، وليس سهلا الإقلاع عنها.

وكشفت صحيفة "إندبندنت"، عن طرق فعالة للتخلص من إدمان السكر.

وتقول الدكتورة فيجايا سورامبودي، الأستاذة المساعدة في كلية الصحة بجامعة كاليفورنيا: "يستغرق التخلص من العادة حوالي 3 إلى 4 أسابيع. لذا، يعد التوقف المفاجئ إحدى طرقي المفضلة".

بينما يرى آخرون أن الطريقة المفاجئة لن تدوم طويلا، وأن تقليل تناول السكر تدريجيا عن طريق تناول أطعمة أقل سكرية ووجبات صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة.

وتقول أخصائية التغذية بيث تشيروني من كليفلاند كلينيك: "الطريقة المفاجئة جدا لن تجدي نفعاً على المدى الطويل" وتقترح استبدال الحلوى وتناول الفاكهة مكانها.

وتنصح تشيروني "استبدل الشوكولا المغلفة بسرعة بفاكهة حلوة وصحية، تحتوي الفاكهة على سكريات، تصل أحيانا إلى ما يقارب 20 جراما لكل قطعة، لكنها طبيعية وتأتي بمجموعة من الفوائد الأخرى".

والفركتوز الموجود في الفاكهة ليس ضارا عند استخلاصه من الفاكهة، على عكس المنتجات الأخرى.

وتوضح تشيروني "ما لم تكن مصابا بالسكري أو أي حالة صحية أخرى تتطلب مراقبة مستويات السكر في الدم، فمن المحتمل أنك لا تتناول كمية كافية من الفاكهة بحيث يصبح السكر فيها مصدر قلق".

وتحث التوصيات الغذائية على تناول حوالي كوبين من الفاكهة يوميا.

وإلى جانب مخطط التقليل التدريجي للسكريات، ينصح الخبراء بالاهتمام بالنوم، وممارسة الرياضة، وشرب كمية كافية من الماء، ولمس العشب، فكلها أمور تُشتت الانتباه وتمنع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ويعد شرب الماء أمرا بالغ الأهمية. يجب على النساء شرب ما لا يقل عن 2.7 لتر يوميا، وعلى الرجال 3.7 لتر.