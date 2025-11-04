مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب قهوة الكركم

قهوة الكركم مشروب صحي يجمع بين فوائد الكركم والقهوة، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناولها؟

تخفيف الالتهاب

الكركمين، المركب النشط في الكركم، يمتاز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، فهو يساعد في الوقاية من الالتهابات المزمنة التي تزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري وألزهايمر، كما يسهم في التخفيف من أعراض القولون العصبي والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين، وفقا لموقع "هيلث".

محاربة الألم

قهوة الكركم تقلل الألم الناتج عن الالتهاب، ويساعد على تقوية العضلات بعد التمرين وهشاشة العظام.

مضادات الأكسدة

القهوة والكركم غنيان بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والإجهاد التأكسدي، ما يسهم في الوقاية من الشيخوخة المبكرة والالتهابات المزمنة وبعض أنواع السرطان.

دعم صحة القلب

يساعد الكركمين على تحسين صحة القلب عبر منع تراكم اللويحات في الشرايين وتحسين مستويات الزنك، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

إنقاص الوزن

تحتوي قهوة الكركم على مركبات تعزز حرق الدهون، وتقلل الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

تحسين الهضم

يساعد الكركم على تخفيف الغازات والانتفاخ، ويعزز صحة الأمعاء عبر دعم البكتيريا النافعة وتقليل الضارة، كما يخفف أعراض متلازمة القولون العصبي.

تحسين المزاج

شرب القهوة والكركم يقلل من القلق والاكتئاب بفضل تأثيراتهما المضادة للأكسدة والالتهابات، ما يسهم في تحسين المزاج وجودة الحياة النفسية.

تعزيز وظائف الدماغ

الكافيين والكركمين يدعمان التركيز واليقظة، ويقللان خطر أمراض الدماغ مثل ألزهايمر وباركنسون، كما يرفع الكركمين مستويات عامل التغذية العصبية المرتبط بالذاكرة والتعلم.

