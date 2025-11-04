عادة شائعة تعيق الهضم.. توقف عنها فورا

حذر الطبيب الروسي بيتر تكاتشينكو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد في جامعة سيتشينوف الطبية، من أن الإفراط في شرب السوائل أثناء تناول الطعام يمكن أن يضعف فعالية العصارة المعدية ويؤثر سلبا في عملية الهضم.

وأوضح أن تناول كميات كبيرة من السوائل أثناء الوجبات يؤدي إلى تخفيف تركيز العصارة المعدية وتقليل نشاط الإنزيمات الهاضمة، ما يتسبب في بطء هضم الطعام.

وأشار إلى أن تأثير المشروبات يختلف باختلاف حموضة المعدة؛ فإذا كانت منخفضة، يُنصح بتجنب الشرب أثناء الأكل، أما في حال ارتفاع الحموضة، يمكن تناول كمية محدودة من الماء دون أن يسبب ذلك ضررا، وفقا لموقع "pravda".

وأضاف الطبيب أن الرشفات الصغيرة من الماء لا تؤثر على الهضم، لكن شرب أكواب كاملة أثناء الوجبة قد يعيق كفاءة عمل المعدة، لذلك، يوصي بتناول السوائل بعد الانتهاء من الطعام، لإتاحة الوقت الكافي للعصارة المعدية لهضم الوجبة بفاعلية.

وأشار إلى أن المشروبات الدافئة بعد تناول الأطعمة الدسمة يمكن أن تساعد على منع الركود وتنشيط حركة المعدة، لكنه شدّد على ضرورة الاعتدال في شرب السوائل لتجنّب أي تأثيرات سلبية على عملية الهضم.

