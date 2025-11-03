أمطار في الطريق.. كيف تحمي نفسك من تقلبات الطقس وانتقال الفيروسات؟

مع دخول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في القاهرة عن توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، مع انخفاضٍ تدريجي في درجات الحرارة ونشاطٍ للرياح خلال الفترة المقبلة.

ومع هذه التقلبات الجوية، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية التي تنتشر بسرعة في الأجواء الباردة والرطبة.

لذا تواصل موقع مصراوي مع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة، ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة.

وتعليقا على ذلك قدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب بعض النصائح التي تساعدك على حماية نفسك وأفراد أسرتك من تأثير الطقس المتقلب وانتقال العدوى.

حافظ على دفء جسمك

أشارت إلى ضرورة ارتداء ملابس قطنية متعددة الطبقات لتحتفظ بالحرارة وتسمح بمرور الهواء.

والحرص على تدفئة الأطراف (اليدين والقدمين) لأنها أول ما يتأثر بانخفاض الحرارة.

بالإضافة إلى عدم التنقل فجأة من مكان دافئ إلى بارد والعكس، لأن ذلك يُضعف المناعة ويهيج الجهاز التنفسي.

وفي نفس السياق، أوضحت الدكتور مجدي بدران أنه يجب تجنب البلل بعد الأمطار، لأنه إذا ابتلت ملابسك بمياه الأمطار، غيرها فوراً لتجنّب الرطوبة التي قد تُسبب التهابات في الحلق والمفاصل.

مؤكدا أن الأمطار تكون محملة بالتربة والفيروسات الملوثة.

ونصج بضرورة تجفيف الشعر جيداً قبل الخروج من المنزل، خاصة للأطفال وكبار السن.

عزز جهازك المناعي بالغذاء

وأضاف على المواطن الحرص على تناول أطعمة غنية بـ فيتامين C مثل البرتقال، الكيوي، والجوافة.

مع ضرورة تناول معلقة من العسل الطبيعي يوميا، وأيضًا إضافتها إلى مشروباتك اليومية.

وقدم عدة نصائح ضرورة تتمثل فيما يلي:

حذاري تناول السكريات والأطعمة الدسمة التي تُضعف المناعة.

تهوية المنزل بانتظام، ورغم برودة الجو، افتح النوافذ لفترات قصيرة يومياً لتجديد الهواء وتقليل انتشار الفيروسات في الأماكن المغلقة.

اغسل يديك بانتظام، لأن الوقاية من الفيروسات تبدأ من النظافة الشخصية.

يجب اتباع ما يلي:

1- اغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

2- استخدم معقم اليدين عند التواجد في أماكن عامة.

3- تجنب لمس الوجه أو الأنف أو الفم قبل غسل اليدين.

4- لا تستهِن بأعراض البرد أو الحُمى.

وفي حال ظهور أعراض مثل ارتفاع الحرارة، الكحة، أو ألم الحلق، يُفضل الراحة وتجنب الاختلاط.

وإذا استمرت الأعراض، استشر الطبيب لتحديد ما إذا كانت نزلة برد موسمية أو إصابة فيروسية.

احرص على النوم الكافي، لأن قلة النوم تُضعف المناعة، لذا احرص على الحصول على 7–8 ساعات يوميًا.

اقرأ أيضا:

سيلان الأنف المستمر.. متى يكون علامة على وجود مشكلات هرمونية؟

بعد إصابة سالي عبد السلام.. 8 نصائح لحماية نفسك من الصعق الكهربائي

عادة شائعة أثناء الاستحمام تلحق الضرر بفروة الرأس

برودة الشتاء وآلام المفاصل.. لماذا يزداد الألم مع انخفاض الحرارة؟

مخاطر صامتة للسرطان مختبئة في المنازل.. انتبه قبل فوات الأوان