عين الجمل أو الجوز من أكثر المكسرات فائدة بفضل غناه بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة. ورغم تناوله بكميات صغيرة، إلا أنه يقدم دعماً كبيراً لصحة الجسم والدماغ.

أبرز5 فوائد لعين الجمل على صحة الجسم وفق "هيلث لاين".

يعزز صحة القلب

يحتوي عين الجمل على دهون أوميغا-3 النباتية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يقوي الذاكرة ويدعم صحة الدماغ

غناه بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة يجعله من أفضل الأطعمة الداعمة للدماغ، إذ يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز وتقليل الالتهابات العصبية.

يساعد في التحكم بالوزن

رغم احتوائه على سعرات حرارية، إلا أن الألياف والبروتين في عين الجمل تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في تقليل الإفراط في تناول الطعام.

يقوي المناعة

يحتوي على فيتامينات مثل B6 ومعادن كالنحاس والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لتعزيز الجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات.

مفيد لصحة البشرة

تساعد مضادات الأكسدة والدهون الصحية الموجودة فيه على ترطيب البشرة وتقليل علامات الشيخوخة، مما يمنحها مظهرًا أكثر نضارة وحيوية.