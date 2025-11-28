تساقط الشعر ليس مجرد مشكلة جمالية، بل يكون رسالة يبعثها الجسم للتنبيه إلى خلل صحي أو عادات يومية تحتاج إلى تعديل.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز الأسباب وفق لما جاء في "Mayo Clinic".

العوامل الوراثية والجينات العائلية

الوراثة السبب الأكثر انتشارًا لتساقط الشعر، إذ يظهر الصلع الوراثي عند الرجال والنساء تدريجيًا مع التقدم في العمر، وغالبًا بنمط معروف مثل انحسار خط الشعر أو ترقّقه بشكل مستمر.

الاضطرابات الهرمونية وبعض المشكلات الطبية

تؤدي التحولات الهرمونية مثل ما يحدث بعد الحمل أو أثناء انقطاع الطمث إلى اضطراب دورة نمو الشعر، كما يمكن لأمراض الغدة الدرقية أو التهابات فروة الرأس أو مشكلات المناعة الذاتية أن تتسبب في تساقط ملحوظ.

نقص العناصر الغذائية الضرورية للشعر

يؤثر نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، خصوصًا الحديد وفيتامين D والزنك، على قوة بصيلات الشعر وقدرتها على النمو.

التعرض للضغط النفسي أو الجسدي الشديد

الصدمات النفسية أو الإجهاد الجسدي مثل الأمراض القوية أو المواقف العاطفية القاسية تدفع الشعر للدخول سريعًا في مرحلة السكون، مما يؤدي إلى تساقط كثيف بعد عدة أشهر في حالة تُعرف بـ تساقط الشعر الكربي.

أخطاء العناية بالشعر

التسريحات المشدودة، والحرارة العالية، والمواد الكيميائية القاسية يمكن أن تسبب تلفًا مباشرًا لجذور الشعر، محدثة ما يُعرف بـ "الثعلبة الناتجة عن الشد"، وهي حالة تنتج عن الضغط المتكرر على بصيلات الشعر.