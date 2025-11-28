كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ماجنا جريسيا الإيطالية أن فاكهة البرجموت، أو "الليمون العطري"، تساعد على مكافحة دهون الكبد وتحسين الاضطرابات الأيضية.

وأوضحت مجلة Nutrients أن مادة البوليفينول المستخلصة من الليمون العطري تساعد الكبد على التخلص من الدهون الزائدة.

وأظهرت التجارب على فئران مصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط باضطرابات التمثيل الغذائي (MASLD) أن المكمل الغذائي من البوليفينول قلل بشكل ملحوظ تراكم الدهون في الكبد، وخفض مستويات الدهون الثلاثية والجلوكوز في الدم.

في التجربة، وُضعت الفئران على نظام غذائي غني بالدهون والسكريات لمدة 15 أسبوعا لمحاكاة النظام الغذائي البشري، مع منح مجموعة منها مكمل البوليفينول في مياه الشرب، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وبينت النتائج أن الفئران التي لم تتناول المكمل شهدت زيادة كبيرة في وزن الكبد ونسبة الدهون ومستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول والجلوكوز، بينما أظهرت الفئران التي تناولت المكمل انخفاضا ملحوظا في الوزن الكلي للكبد ونسبة الدهون ومستويات الغلوكوز والدهون الثلاثية في الدم.

وأشارت التحليلات أيضا إلى أن البوليفينول يعزز عملية "الالتهام الذاتي" أو التنظيف الخلوي، وهي عملية طبيعية تساعد الجسم على التخلص من الدهون والهياكل الخلوية التالفة.

