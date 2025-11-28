أشار باحثون من معهد إلينوي للتكنولوجيا إلى أن الاستهلاك المعتدل لجوز البقان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين عملية التمثيل الغذائي، دون أن يؤدي إلى زيادة في الوزن.

وذكرت مجلة "Nutrients" أن الباحثين قاموا بمراجعة نتائج 52 دراسة تناولت الأنماط الغذائية الحديثة، حيث أظهر التحليل التلوي أن استبدال الوجبات الخفيفة التقليدية بكمية من جوز البقان يحسن مستويات الدهون ويعزز القيمة الغذائية للنظام الغذائي، وفقا لصحيفة "gazeta".

ويتميز جوز البقان باحتوائه على الدهون غير المشبعة والألياف والمعادن والبوليفينولات والتوكوفيرول والفيتوستيرول، وهي عناصر معروفة بدعم صحة القلب.

وأشارت التجارب إلى أن تناول 30–70 جراما يوميا كان الأكثر فاعلية في خفض الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية، مع تعزيز مؤشر جودة التغذية، دون تسجيل تغيرات ملحوظة في الوزن، مع بعض التحسن في الشعور بالشبع وتنظيم هرمونات الشهية.

ومع ذلك، تبقى نتائج الدراسات حول تأثير جوز البقان على مستويات الجلوكوز وحساسية الأنسولين والالتهابات ووظائف الأوعية الدموية متباينة، ما يستدعي إجراء أبحاث إضافية لتحديد تأثيراته على الصحة الإدراكية والوظائف الحيوية الأخرى.

ويشير الباحثون إلى أن جوز البقان يمكن أن يكون إضافة صحية للنظام الغذائي لدعم صحة القلب وخفض الدهون الضارة، لكنه ليس "حلا سحريا"، ويظهر أفضل أثر له ضمن نظام غذائي متوازن مع مراقبة السعرات الحرارية.

