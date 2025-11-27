اكتشاف مفاجئ.. كيف يمكن تجديد خلايا الدم لـ "إعادة ضبط" ساعة الشيخوخة؟

كشف علماء من معهد IDIBELL الإسباني للأبحاث الطبية عن استراتيجية جديدة يُتوقع أن تحدث ثورة في مجال مكافحة الشيخوخة، وذلك بالتركيز على تجديد الخلايا الجذعية المسؤولة عن تكوين الدم، نقلا عن لينتا.رو.

مفتاح العودة إلى الشباب

النهج المبتكر، الذي نُشرت تفاصيله في مجلة Nature Aging، يعتمد على استخدام جزيء يُعرف باسم Rhosin. يعمل هذا الجزيء على حجب بروتين RhoA، الذي وُجد أنه يصبح مفرط النشاط في الخلايا الجذعية المكونة للدم الموجودة في نخاع العظم لدى المتقدمين في السن.

ويُعتقد أن هذا النشاط المفرط لبروتين RhoA ينتج عن تفاعله مع زيادة الضغط الميكانيكي داخل نواة الخلية. هذا التفاعل يطلق سلسلة من الاضطرابات الداخلية التي تسبب تدهورًا في المناعة وانخفاضًا في قدرة الدم على التجدد.

استعادة الخصائص الشبابية للخلايا

أظهرت التجارب أن معالجة الخلايا الجذعية المسنة باستخدام Rhosin نجحت في استعادة خصائصها الشبابية. فقد عادت الخلايا للانقسام بنشاط، وشكلت خلايا مناعية سليمة، وأبدت قدرة أكبر على التكيف بعد عمليات الزرع.

أكد التحليل الذي أُجري باستخدام تقنيات التعلم الآلي (الذكاء الاصطناعي) أن هذا العلاج ينجح في إعادة هيكلة الكروماتين ويقلل من التوتر الضار الذي يصيب الغلاف النووي للخلية، والذي يُعد عاملاً رئيسيًا في شيخوخة الخلايا.

نظرة نحو المستقبل

أشار الباحثون إلى أن هذه الاستراتيجية تتميز بأنها تستهدف الآلية الأساسية لشيخوخة الخلايا الجذعية المكونة للدم، على عكس التقنيات التقليدية التي عادةً ما تقتصر على إبطاء الآثار الظاهرة للتقدم في العمر.

إذا تم تأكيد هذه النتائج في التجارب السريرية اللاحقة، فإن "تجديد الدم دوائيًا" باستخدام Rhosin أو مركبات مشابهة قد يصبح أداة قوية وواقعية لإطالة فترة الصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

