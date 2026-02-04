مباريات الأمس
في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته

كتب : محمد عبد الهادي

01:20 ص 04/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (13)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (10)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (11)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (14)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (15)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (12)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (7)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (4)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (9)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (8)
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف وزوجته (6)

احتفل يوم الثلاثاء، الموافق 3 فبراير 2026، محمد شريف لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ29.

ويعد شريف أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري، نظرًا لمسيرته الكروية مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن محمد شريف وأسرته كالتالي:

تُدعى زوجة محمد شريف بسنت محمد، حيث احتفل اللاعب بزفافه في أكتوبر 2020، ورُزق منها بطفلين، الأول "شريف" والثانية "سيليا".

وتحدثت زوجته في تصريحات تليفزيونية سابقة عن بداية علاقتهما، مؤكدة أنها تعرفه منذ عام 2016، وأنه تقدم لخطبتها بعد انتقاله إلى الأهلي في 2018 بثلاثة أشهر، واستمرت الخطوبة لمدة عامين.

وأضافت أنها تشعر بقلق دائم عليه بسبب الإصابات، خاصة عند سقوطه خلال المباريات، مشيرة إلى أنه يتمتع بصفات مميزة أبرزها هدوؤه وحرصه على تجنب الخلافات.

وعلى الجانب الآخر، وصف شريف زوجته في لقاء تليفزيوني بأنها "وش السعد عليه"، لافتًا إلى أن أول مباراة خاضها مع الأهلي بعد الزواج كانت نهائي كأس مصر، وتُوج خلالها باللقب.

وسبق لوالد اللاعب أن مارس كرة القدم، حيث لعب في قطاعات الناشئين بأندية الزمالك والمصري البورسعيدي والمقاولون العرب، قبل أن يكتشف موهبة نجله مبكرًا ويحرص على تدريبه، خاصة مع قدرته على اللعب بكلتا القدمين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد شريف محمد شريف وزوجته عيد ميلاد محمد شريف الأهلي معلومات عن محمد شريف صور زوجة محمد شريف

