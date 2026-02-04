إعلان

إعلام إيراني: طائرة مسيرة أنهت مهمة استطلاع في المياه الدولية

كتب : مصراوي

02:03 ص 04/02/2026

مسيرة إيرانية

وكالات

قالت وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة فارس شبه الرسمية، إن طائرة مسيرة إيرانية أنهت مهمة استطلاع في المياه الدولية.

ونقل موقع نورنيوز الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: إن المشاورات جارية بشأن مكان عقد المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث، أنه التخطيط يجري لعقد المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة أسقطت طائرة مسيرة إيرانية، مؤكدة تقريرا نشرته رويترز.

وأضافت، أن المحادثات مع إيران لا تزال مقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي، أن إيران طالبت بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وقال أكسيوس، إنه إذا أدت المطالب الجديدة إلى إفشال محادثات يوم الجمعة، فإنها تخاطر بدفع الرئيس ترامب بعيدًا عن المسار الدبلوماسي ونحو الخيار العسكري في وقت قام فيه بالفعل بتجميع قوة نارية هائلة في الخليج.

وقالت المصادر، إن الإيرانيين يتراجعون عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بعد أن تمت دعوة عدة دول للمشاركة في المحادثات، مشيرة إلى أن الإيرانيين يرغبون في نقل المحادثات من إسطنبول إلى سلطنة عُمان، بحسب الغد.

في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي القول: إن إيران تسعى أيضا إلى تغيير نطاق محادثات الجمعة ليقتصر التركيز على الملف النووي فقط.

مسيرة إيرانية المياه الإقليمية إيران مفاوضات إيران وأمريكا أمريكا الولايات المتحدة

