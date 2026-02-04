انخفاض حجم السائل المنوي عند الرجال.. 6 أسباب شائعة لا تتجاهلها

يحذر خبراء الصحة الجنسية من أن انخفاض حجم السائل المنوي لدى الرجال قد يكون نتيجة عوامل بسيطة مثل الجفاف والتوتر، لكنه أحيانا يرتبط بمشكلات هرمونية أو التهابات في الغدد التناسلية، ما يستدعي الانتباه والمتابعة الطبية عند استمرار الحالة.

وبحسب موقع gazeta.ru، أوضحت الدكتورة سارة موليندوا، أخصائية علم الجنس، أن عدم شرب السوائل بكفاية، وانخفاض هرمون التستوستيرون، والتوتر المزمن، وبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تراجع كمية السائل المنوي.

ما المعدل الطبيعي لحجم السائل المنوي؟

تشير موليندوا إلى أن الرجل ينتج عادة ما بين 2 إلى 5 ملليلتر من السائل المنوي في كل مرة، أي ما يعادل تقريبا نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة.

وتؤكد أن القيم الأقل من 1.5 إلى 2 ملليلتر تعد منخفضة، وقد يشير استمرار الانخفاض لفترة طويلة إلى مشكلة في عدد الحيوانات المنوية.

أسباب انخفاض حجم السائل المنوي

وفقا للطبيبة، تتعدد الأسباب، أبرزها:

1- الجفاف وقلة شرب السوائل

يعد الترطيب عاملا أساسيا لأن السائل المنوي يتكون بشكل رئيسي من الماء، وبالتالي يؤدي الجفاف مباشرة إلى تقليل حجمه.

2- اضطراب الهرمونات ونقص التستوستيرون

يلعب هرمون التستوستيرون دورا مهما في الوظائف الجنسية، ويؤدي نقصه إلى:

-ضعف قوة القذف

-انخفاض كمية السائل المنوي

3- مشكلات البروستاتا والحويصلات المنوية

توضح موليندوا أن حجم السائل يعتمد أيضا على سلامة:

-غدة البروستاتا

-الحويصلات المنوية

إذ يمكن أن يؤدي الالتهاب أو ضعف الوظيفة إلى انخفاض ملحوظ في الحجم.

4- تكرار القذف في فترات قصيرة

تؤثر وتيرة القذف على الكمية، لأن الجسم يحتاج وقتا لتجديد المخزون.

وتشير إلى أن التعافي الكامل غالبا يستغرق 24 إلى 48 ساعة، لذلك توصي الإرشادات المعملية بالامتناع عن الجماع لمدة يومين إلى 7 أيام قبل إجراء التحاليل.

5- التوتر والإرهاق المزمن

ترى الخبيرة أن ارتفاع هرمون الكورتيزول بسبب الضغط النفسي قد:

-يثبط إنتاج التستوستيرون

-يضعف الاستجابة الجنسية بما فيها القذف

6- تأثير بعض الأدوية

وتحذر من أن بعض العلاجات قد تقلل حجم السائل المنوي، ومنها:

-مضادات الاكتئاب

-أدوية ارتفاع ضغط الدم

-أدوية البروستاتا

-العلاج الهرموني

نصائح للوقاية وتحسين حجم السائل المنوي

-شرب كمية كافية من الماء يوميا

-تقليل التوتر والنوم الجيد

-عدم الإفراط في القذف خلال فترات قصيرة

-مراجعة الأدوية مع الطبيب إذا ظهرت المشكلة بعد بدء علاج جديد

-إجراء فحوصات هرمونية عند الاشتباه في نقص التستوستيرون

وفي ختام حديثها، تؤكد موليندوا أن استمرار انخفاض حجم السائل المنوي، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى أو مع بدء تناول دواء جديد، يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وتلقي العلاج المناسب.