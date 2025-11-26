تشير الدكتورة لاريسا أفاناسيفا، أخصائية أمراض الرئة، إلى أن صعوبة الإقلاع عن التدخين ترتبط بالاعتماد النفسي على النيكوتين وأعراض الانسحاب التي تظهر عند محاولة التوقف عن التدخين.

وفق موقعي kp.ru وriamo.ru، يرتبط الاعتماد النفسي بتحفيز مستقبلات النيكوتين في الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى إفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن شعور الفرح والمتعة، وبالتالي يعزز عادة التدخين عبر مكافأة شعورية.

وتضيف أفاناسيفا أن التدخين قد يكون مهدئا، وسيلة للتركيز، أو طريقة للتواصل الاجتماعي لدى بعض الأشخاص.

أعراض الانسحاب والإقلاع عن التدخين

وتشمل أعراض الانسحاب التي يواجهها المدخنون عند التوقف فجأة عن السجائر: سرعة الانفعال، القلق، الأرق، تدهور المزاج، والسعال الشديد المصحوب بالبلغم خلال الأسابيع الأولى.

وعادة ما تصل هذه الأعراض إلى ذروتها خلال 3 إلى 7 أيام ثم تبدأ بالتراجع تدريجيا، وغالبا لا تستمر لأكثر من 21 يوما لدى معظم الأشخاص.

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن هناك نهجا متعدد الخيارات للإقلاع عن التدخين، مؤكدا أن التوقف المفاجئ أفضل من التخفيف التدريجي للسجائر، لأنه يقلل بشكل كبير من خطر الانتكاس.

المخاطر الصحية للتدخين

ويحذر مياسنيكوف من المخاطر الصحية للتدخين، مشيرا إلى أن 90% من المدخنين معرضون للإصابة بسرطان الرئة، خاصة من دخنوا لأكثر من 15 عاما، وأن زيادة عدد السجائر اليومية تضاعف المخاطر.

كما يؤكد أن تأخير الإقلاع يعرض الجسم لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية لمدة 2–3 سنوات، وللسرطان لمدة 5–6 سنوات، لذا فإن الإقلاع الفوري هو الخيار الأمثل.