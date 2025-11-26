

مع تزايد الاهتمام بصحة الرجال، يعود الحديث عن تساقط الشعر الوراثي، إحدى أكثر المشكلات شيوعا والتي تؤثر على الثقة بالنفس.

وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أظهرت الدراسات أن 25% من الرجال يلاحظون علامات تساقط الشعر قبل سن 21، فيما يعاني نصفهم منه عند بلوغ الخمسين، وتصل النسبة إلى 70% مع التقدم في العمر.

ويرجع السبب الرئيسي إلى العوامل الوراثية، إذ ترث بصيلات الشعر حساسيتها لهرمون ديهيدروتستوستيرون "DHT"، المشتق من التستوستيرون، والذي يؤدي تدريجيا إلى انكماش البصيلات وظهور الصلع الوراثي.

ويشرح الدكتور ديف وينشتاين أن فهم طبيعة التساقط يساعد الرجال على التعامل مع المشكلة بواقعية، مؤكدا أن التدخل المبكر يحدث فرقا كبيرا.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر

-الإقلاع عن التدخين، لأنه من أبرز العوامل التي تزيد التساقط.

-اتباع غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للشعر.

-تجنب العلاجات الكيميائية القاسية والاهتمام بلطف بفروة الرأس.

ويؤكد وينشتاين أن طلب المشورة الطبية مبكرا، الاعتماد على علاجات مثبتة علميا، والصبر، هي مفاتيح التعامل بفعالية مع الصلع الوراثي، مع التأكيد أن المشكلة شائعة ولا تستدعي الشعور بالحرج.