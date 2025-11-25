

يلجأ الكثيرون للاحتفاظ ببقايا الوجبات داخل الثلاجة لاستهلاكها لاحقا، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن هذه الخطوة قد تتحول إلى خطر إذا لم تراع قواعد التخزين الصحيحة.

وفقا لما ذكره موقع mayoclinic، فسلامة بقايا الطعام لا تعتمد فقط على نوعها، بل أيضا على كيفية التعامل معها منذ لحظة الطهي وحتى وضعها في الثلاجة.

ويؤكد الخبراء أن معظم الأطعمة المطهية والمبردة مثل اللحوم، الخضروات المطهية، الصلصات، البطاطا المهروسة والحلويات، ومن الأفضل تناولها خلال 3 إلى 4 أيام فقط.

أما بعض الأصناف فتبقى صالحة لفترات أطول؛ فالفطائر المحلاة بالفواكه يمكن الاحتفاظ بها ليوم أو يومين في درجة حرارة الغرفة، وحتى أسبوع داخل الثلاجة.

بينما يدوم الخبز المصنع من 14 إلى 18 يوما في درجة حرارة الغرفة، على عكس الخبز المنزلي الذي لا تتجاوز صلاحيته خمسة أيام.

وتستمر صلصة التوت المنزلية عادة بين أسبوع و10 أيام، فيما تمتد صلاحية المعلبات المشابهة لأسبوعين تقريبا، أما الأطعمة المجمدة فتبقى آمنة لفترات طويلة، لكن يفضل استهلاكها قبل مرور شهرين إلى ستة أشهر للحفاظ على الجودة.

قواعد التعامل الآمن مع الطعام



يحذر الخبراء من أن الطريقة الخاطئة في التعامل مع الطعام قد تفقده صلاحيته قبل انتهاء المدة المتوقعة، وتشمل الإرشادات الأساسية:

-غسل اليدين جيدا قبل لمس الطعام.

-عزل اللحوم النيئة عن الأكلات الجاهزة للأكل.

-طهي اللحوم لدرجة حرارة مناسبة لضمان قتل البكتيريا.

-عدم ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

وللمساعدة في تبريد الطعام بسرعة، يفضل تقسيمه إلى أوعية صغيرة ووضعها مباشرة في الثلاجة مع ترك مساحة لمرور الهواء.

وفي بعض الحالات يمكن تناول بقايا الطعام حتى 7 أيام، لكن الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، ويجب ألا تتجاوز 3 إلى 4 أيام، مع إعادة تسخين الطعام جيدا حتى 74 درجة مئوية.

وتعد مؤشرات مثل الرائحة النفاذة، تغير القوام، أو ظهور العفن إشارات واضحة على أن الطعام لم يعد صالحا للأكل.

وتبقى القاعدة الأهم دائما: إن كان لديك أدنى شك.. تخلص من الطعام فورا.