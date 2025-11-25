سرطان الرئة من الأمراض الصعبة الكشف في مراحله المبكرة، لكن بعض الأعراض تساعد على التعرف عليه مبكرا.

وهناك بعض العلامات التي تستدعي زيارة الطبيب فور ملاحظتها، وفقا لموقع "health".

السعال المستمر

السعال شائع خلال فصلي الشتاء والرياح الموسمية، وعادة يزول مع الوقت، لكن إذا استمر أكثر من ثمانية أسابيع أو صاحبته دماء، يجب مراجعة الطبيب فورا.

ضيق التنفس

يشير إلى تضيق مجرى الهواء نتيجة الورم في الرئة.

ألم الصدر

يظهر نتيجة انسداد الرئتين أو تراكم السوائل، ويزداد عند التنفس العميق أو السعال.

فقدان الوزن غير المبرر

انخفاض الوزن المفاجئ دون أي تغيير في النظام الغذائي أو نمط الحياة قد يكون علامة تحذيرية.

ألم العظام والذراعين والكتفين

الألم يكون مستمرا وينتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الذراعين والساقين، ويصاحبه خدر أو وخز.

تغير الصوت

يصبح الصوت أجش أو أعمق دون سبب واضح، نتيجة تأثير الورم على الأعصاب المسؤولة عن الأحبال الصوتية.

مشكلات التوازن والدوار

انخفاض الطاقة الناتج عن المرض يسبب الدوار وصعوبة الحفاظ على التوازن.

ملاحظة مبكرة لهذه العلامات وزيارة الطبيب عند الحاجة تساعد على التشخيص المبكر وزيادة فرص العلاج الفعال.

