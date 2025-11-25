كنز في مطبخك.. 4 أشياء يجب إضافتها لعصير الجزر صباحا

إضافة بعض المكونات الطبيعية لعصير الجزر اليومي يمكن أن يعزز فوائده الصحية، خاصة لصحة الكبد والهضم وتقوية المناعة.

إليك 4 عناصر يوصي بإضافتها للحصول على عصير أكثر فائدة ونكهة، وفقا لموقع " Times of India".

عصير الليمون

القليل من عصير الليمون تعزز إزالة السموم من الكبد وتحسن الهضم، كما توازن الحلاوة الطبيعية للجزر بنكهات منعشة، الليمون غني بفيتامين C والفلافونويدات وحمض الستريك والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور، ويستخدم لدعم الدورة الدموية ومقاومة نزلات البرد واضطرابات الدورة الشهرية.

الزنجبيل

إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج تضيف نكهة دافئة وتدعم الهضم، وتقلل الالتهابات وتعزز عملية الأيض، ويحتوي الزنجبيل على فيتامينات C وB6 والمعادن والألياف، بالإضافة إلى مركبات نباتية نشطة مثل الجينجيرولات.

الزنجبيل يهدئ الجهاز الهضمي ويقلل مقاومة الإنسولين ويعزز صحة الكبد.

عصير البرتقال

يعمل عصير البرتقال على تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات وخفض الكوليسترول الضار، ويحافظ على الكتلة الجسمية، لذا إن تناول عصير البرتقال يوميا يقلل علامات الالتهاب ويعزز المناعة، ما يدعم صحة الكبد والجهاز الهضمي.

التفاح

إضافة تفاحة لـ عصير الجزر تزيد محتواه من الألياف القابلة للذوبان "البكتين" التي تحسن الهضم وتساعد على الشعور بالشبع. التفاح غني بمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والكاتيشين وحمض الكلوروجينيك، والتي تقلل الالتهابات، وتحمي القلب، وتخفض الكوليسترول، فضلا عن، انخفاض خطر بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري.

