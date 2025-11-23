حكة الجلد في الطقس البارد يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

وقد تشير حكة الجلد الناتجة عن سرطان البنكرياس بالدرجة الأولى إلى تراكم أملاح الصفراء في مجرى الدم بسبب الورم الذي يسد القنوات الصفراوية، ما يؤدي إلى الإصابة باليرقان.

لذا إذا استمرت لأكثر من شهر، يجب استشارة الطبيب فورا، وفقا لـ "نوفوستي".

ويطلق على سرطان البنكرياس اسم "القاتل الصامت"، وذلك لأنه لايظهر أي أعراض في المراحل المبكرة، مما يؤدي غالبا إلى تشخيص متأخر.

ويظل هذا النوع من الأورام الخبيثة الأكثر فتكا، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات حوالي 7% فقط.

وتتضمن الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس ألم مستمرا في الجزء العلوي من البطن والظهر واليرقان وفقدان الوزن ومرض السكري ومشكلات الهضم.

