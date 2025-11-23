كشف طبيبة العظام الروسية كريستينا سيروتينكو أن صوت الطقطقة المصحوب بألم في المفصل قد يكون أول علامة على التهاب المفاصل.

ويحدث التهاب المفاصل نتيجة تلف الغضروف المفصلي، وهذا التدهور يسبب احتكاك العظام ببعضها مباشرة أثناء الحركة، الأمر الذي يولد صوت الطقطقة أو النقر، وهي حالة تتميز بكونها غير التهابية في جوهرها.

وتظهر أعراض المرض في صورة ألم يبدأ مع الجهد وينتهي بالراحة، وتتمثل السمة البصرية المميزة للمرض في تشوه المفاصل مع مرور الوقت.

ويصيب التهاب المفاصل عادة الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، خاصة بعد سن 65، بسبب ضعف وتلف الغضروف مع التقدم في العمر، وفقا لـ "gazeta" الروسية.

كما تسهم الأمراض المزمنة وظروف العمل غير الملائمة ونمط الحياة الخامل، والاستعداد الوراثي في زيادة خطر الإصابة، ما يؤدي إلى انخفاض جودة الحياة ويجعل حتى الحركات البسيطة مثل النهوض من الأريكة مؤلمة.

كما أن طقطقة المفاصل لا يعني دائما الإصابة بالفصال العظمي، حيث توجد أسباب أخرى مثل فقاعات الغاز في السائل الزليلي والجفاف والنشاط البدني المفرط، والالتهابات والإصابات ورواسب الأملاح واختلال وضعية الأوتار والأربطة.

لذلك، تنصح بعدم العلاج الذاتي، واستشارة الطبيب لتحديد السبب بدقة ووضع خطة العلاج المناسبة.

