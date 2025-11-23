كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من الجمعية الأمريكية للسرطان إن هناك إمكانية لخفض كبير في وفيات سرطان الرئة، شرط أن يخضع جميع المؤهلين للفحص باستخدام التصوير المقطعي المحوسب للصدر.

وتسلط الدراسة الضوء على أن توسيع نطاق هذا الفحص يمكن أن يكون له تأثير تحويلي على معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأشارت الدراسة أنه يمكن تجنب زيادة وفيات سرطان الرئة 3 أضعاف إذا خضع جميع المؤهلين للفحص، وفقا لـ "هيلث داي".

وأوضح الباحثون أنه يجب على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما التفكير في إجراء فحص التصوير المقطعي إذا انطبقت عليهم الشروط التالية المتعلقة بالتدخين، وأن يكون لديهم تاريخ تدخين يصل إلى 20 علبة سجائر سنوياً أو أكثر، أو أنهم ما زالوا يدخنون، أو أقلعوا عن التدخين خلال الـ 15 سنة الماضية.

ويقصد بالعلبة السنوية تدخين علبة سجائر واحدة في المتوسط ​​يومياً لمدة عام واحد.

مثلاً، قد يكون لدى الشخص تاريخ تدخين 20 علبة سجائر سنوياً إذا كان يدخن علبة سجائر واحدة يومياً لمدة عقدين، أو علبتين يومياً لمدة عقد.

واستندت الدراسة الجديدة إلى بيانات من المسح الوطني الأمريكي الذي تجريه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سنوياً.

وبينت النتائج أن 1 فقط من كل 5 بالغين مؤهلين للفحص في عام 2024.

وقال الباحثون: "إن توسيع نطاق أهلية الفحص الحالية بغض النظر عن السنوات التي انقضت منذ الإقلاع عن التدخين أمرٌ مُبرر، ويمكن أن يُساعد في إنقاذ الأرواح".

اقرأ أيضا:

ترند شرائح البطاطس النيئة في الجوارب هل يعالج الإنفلونزا؟

الالتهاب الرئوي في الشتاء.. 6 علامات تحذيرية مبكرة لا يجب تجاهلها

"حتى لو الفحوصات طبيعية".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع السكر في الدم

5 أدوات في المرحاض تسبب لك المرض.. تخلص منها فورا

7 علامات غير متوقعة تكشف ضعف جهاز المناعة