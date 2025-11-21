أوضحت طبيبة أسنان الأطفال الروسية يكاتيرينا كوزينا أن كثيرا من الآباء يظنون أن مشكلات الأسنان اللبنية مؤقتة ولا تستدعي القلق، وهذا أمر خاطئ.

وتابعت أن الأسنان اللبنية تحتوي على أعصاب، وعند إصابتها بالتهاب اللب يشعر الطفل بألم شديد، كما أن الالتهاب يؤثر على براعم الأسنان الدائمة، ما يزيد احتمال تعرضها للتسوس لاحقا، وفقا لموقع "kp".

ونصحت الطبيبة بضرورة العناية بالأسنان منذ ظهور أول سن، لأن البكتيريا تبدأ في الانتشار مباشرة، حتى عند الأطفال بعمر ثمانية أو تسعة أشهر، وإذا تُركت دون تنظيف، يظهر التسوس بسرعة.

وشددت على باستخدام معجون أسنان مخصص للأطفال يحمل علامة "من 0 إلى 3"، موضحة أن العناية المبكرة واليومية تحمي الطفل من الألم والمضاعفات، وتقلل الحاجة لزيارات علاجية متكررة لطبيب الأسنان.

