للأطعمة المقرمشة جاذبية عالمية تتجاوز مجرد الطعم، ويلعب الصوت دورا قويا في كيفية تقييمنا للنضارة والجودة والاستمتاع، ما يؤثر على رغباتنا بطرق نادرا ما نلاحظها.

ويمكن للقرمشة الحادة أن تجعل الطعام يبدو أكثر نكهة وإثارة، بينما غالبا ما تشعرنا قضمة باهتة أو خافتة بخيبة الأمل، حتى لو لم يتغير الطعم، هذا الانبهار بالأكل الصاخب متجذر في علم النفس، ما يشكل كيفية إدراكنا للطعام وكمية ما نستهلكه منه.

لماذا يؤثر الصوت على تجربتنا للطعام؟

عادة ما يكون التذوق والشم أولوية عند التفكير في تناول الطعام، لكن الصوت لا يقل أهمية عن ذلك، يمكن لصوت رقائق البطاطس أو صوت كسر الشوكولاتة أن يصل إلى مستوى صوت محادثة عادية، حيث ينتقل عبر الهواء والعظام ليعزز تجربتنا، ما يطمئن الدماغ بأن الطعام طازج وممتع، بحسب timesofindia.

عندما تبدو الوجبة الخفيفة باهتة أو طرية، حتى لو لم يتغير طعمها، غالبا ما يفسرها عقلنا على أنها قديمة أو أقل جاذبية، تشجعنا هذه الغريزة على تناول المزيد من الأطعمة التي تعطينا إحساسا سمعيا قويا، ما يعزز تفضيلنا للأطعمة المقرمشة.

كيف يؤثر الصوت على إدراك النكهة؟

تكشف دراسات علم النفس الحسي عن مدى تأثير الصوت على إدراكنا للجودة، ووجدت دراسة نشرت في مجلة "فلافور " بعنوان "تناول الطعام بآذاننا" أن تضخيم صوت القرمشة وتواترها يؤثر بشكل كبير على كيفية تقييم الناس للأطعمة المتطابقة.

فالقرمشة الأعلى والأكثر حدة تجعل الوجبات الخفيفة تبدو أكثر نضارة وهشاشة ومتعة، ما يثبت أن الصوت يؤثر بشكل كبير على إدراكنا لجودة الطعام.

وتظهر التجارب التي استخدمت رقائق متطابقة بأصوات قرمشة مضخمة أو مخففة أن القضمات العالية تجعل الطعام يبدو أكثر نضارة وهشاشة ونكهة.

وبالنسبة للبشر الأوائل، غالبا ما كانت القرمشة دلالة على نضارة الفواكه والخضراوات، أو حتى الحشرات، أما القضمة العالية فكانت تشير إلى ارتفاع نسبة الماء، وقيمة غذائية أفضل، والسلامة.

واليوم، لا تزال أدمغتنا تعتمد على هذه الإشارة القديمة، حيث تربط القرمشة بالحيوية والرضا، كما أن الفعل الجسدي لقضم شيء مقرمش يمكن أن يشعرنا بالراحة النفسية.

كيف تستخدم صناعة الوجبات الخفيفة الصوت لتشكيل رغباتنا؟

شركات الأغذية الحديثة تستثمر بكثافة في تشكيل قرمشة مثالية، لأنها تعلم أن الصوت يؤثر على قرارات الشراء، يجري المصنعون تجارب على درجات حرارة الطهي، وأنواع الزيوت، وسمك الطعام للوصول إلى قرمشة متسقة تشعرك بالرضا، ولكن ليس من الصعب مضغها، حتى التغليف مصمم مع مراعاة الصوت، حفيف كيس المقرمشات، وفرقعة فتحه، والرائحة المنبعثة منه، كلها عوامل تثير الترقب، كلمات وصفية مثل "مقرمش" تهيئ الحواس، مثيرة الترقب حتى قبل أن نتناول أي لقمة.

وبمجرد أن نعتاد على هذه الأصوات، يربط الكثيرون هذه الأصوات بالراحة والمتعة، ما يجعل الوجبات الخفيفة الصاخبة جذابة بشكل خاص، وهذه التجربة متعددة الحواس تعزز الرضا، وتشجع على تكرار الرغبة الشديدة، بل وقد تجعل الأطعمة البسيطة أكثر متعة، ولهذا السبب تستثمر العلامات التجارية بكثافة في تحسين هذه الإشارات الصوتية.