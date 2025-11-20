حماية طبيعية.. أهم 7 مصادر غذائية لتقوية العينين

تعتمد صحة العينين على عناصر غذائية لا يستطيع الجسم إنتاجها ذاتياً، مثل اللوتين والزياكسانثين، مما يستوجب الحصول عليها مباشرة من النظام الغذائي. تعمل هذه العناصر على الوقاية من مجموعة واسعة من أمراض العيون الخطيرة، تشمل: إعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، الغلوكوما (المياه الزرقاء)، متلازمة جفاف العين، صعوبة الرؤية ليلاً (اللابؤرية)، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، بحسب ما ذكره freewellhealth.

العناصر الغذائية الرئيسية لحماية العين:

تُعد مضادات الأكسدة التالية ضرورية لصحة العين: اللوتين، الزياكسانثين، فيتامينات أ، سي، وهـ، البيتا كاروتين، أحماض أوميغا 3 الدهنية، والزنك.

أهم 7 أطعمة لتعزيز صحة البصر:

1- الأسماك:

يعتبر تناول الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، خاصة سمك السلمون، أمراً ممتازاً لصحة العين. تشمل المصادر الأخرى: الهامور، المكاريل، السردين، والتونة.

2- البيض:

يوفر صفار البيض مزيجاً قوياً من العناصر التي تحمي قرنية العين وتقلل مخاطر الأمراض، وهي: فيتامين أ، اللوتين، الزياكسانثين، والزنك.

3- اللوز والمكسرات:

يعد اللوز وغيره من البذور والمكسرات مصدراً غنياً بفيتامين هـ، وهو مضاد للأكسدة يحمي العيون من المياه البيضاء (إعتام عدسة العين). وتشمل المصادر الأخرى لفيتامين هـ: بذور دوار الشمس، والبندق، والفول السوداني.

4- منتجات الألبان:

تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب، الزبادي، اللبنة، والأجبان على فيتامين أ ومعدن الزنك. الزنك له دور حيوي في نقل فيتامين أ من الكبد إلى العين، وكلاهما ضروري لحماية الشبكية والقرنية.

5- الجزر:

يشتهر الجزر بفوائده للعين لاحتوائه على فيتامين أ والبيتا كاروتين. تساعد هذه المكونات على الوقاية من التهابات العين وغيرها من الأمراض التي تهدد الإبصار.

6- الكرنب (الملفوف):

يحتوي الكرنب على مضادات الأكسدة القوية اللوتين والزياكسانثين، واللذان يلعبان دوراً في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالشيخوخة.

7- البرتقال:

يعتبر البرتقال والحمضيات الأخرى مصدراً رئيسياً لفيتامين سي. يعمل هذا الفيتامين كمضاد للأكسدة يكافح المياه البيضاء والضمور البقعي.

