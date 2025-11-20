وداعاً لارتفاع الضغط.. ملح جديد بتركيبة البوتاسيوم يعيد التوازن لجسمك

أصدرت فرقة العمل الوطنية لارتفاع ضغط الدم في أستراليا توصيات جديدة تدعو إلى استخدام الملح المدعم بالبوتاسيوم. وجاءت هذه الخطوة لفاعلية هذا الملح في خفض ضغط الدم، وبالتالي الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، نقلا عن "مديكال إكسبريس".

أهمية التوصية:

الخلفية:

تعود أهمية التوصية إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على نحو 1 من كل 3 أستراليين فوق سن 18 عاماً.

المشكلة:

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة تناول الصوديوم الغذائي وانخفاض تناول البوتاسيوم. ويُعزى ارتفاع الصوديوم وحده إلى 1.9 مليون حالة وفاة عالمياً كل عام.

التحدي الصحي:

بالرغم من الحملات المستمرة، لا يزال تناول الملح يقارب ضعف المستويات الموصى بها، كما أن تناول البوتاسيوم أقل من المطلوب.

الدعم العالمي والعلمي:

الإجماع العالمي: تُظهر مراجعات عالمية أن جميع الأدلة الإرشادية لارتفاع ضغط الدم (32 دليلاً) توصي بتقليل الصوديوم، ويقترح الكثير منها زيادة تناول البوتاسيوم.

الدعم الدولي: باتت الإرشادات الدولية الأحدث الصادرة عن الجمعية الأوروبية لارتفاع ضغط الدم، والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وجمعية القلب الأمريكية، توصي الآن باستخدام الملح المدعم بالبوتاسيوم.

الرأي الأسترالي: يدعم معهد جورج للصحة العالمية في أستراليا هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ "المهمة والعملية" لتحسين ضبط الضغط والحد من وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.

أقرأ أيضًا:



قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن آخر ملكة جمال في الكون



الاستئصال الجزئي للكلية.. ما هي دواعي العملية التي خضع لها تامر حسني؟





3 أبراج تفشل في العلاقات والحب.. هل برجك منهم؟



6 علامات في البول تستدعي زيارة الطبيب فورا



4 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم.. لا تتجاهليها



