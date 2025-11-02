هل تشعر بالانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة؟ إليك السبب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة فيكتوريا جوفوروشكو خبيرة التغذية الروسية عن الأسباب الكامنة وراء الشعور بـ الثقل والتخمة الذي ينتاب بعض الأشخاص بعد تناول وجبة غداء دسمة تحتوي على اللحم والبطاطس.

وأشارت الخبيرة إلى أن الاعتقاد السائد حول الوجبات المنفصلة قد تم تحديثه علمياً، حيث كانت هذه النظرية مطروحة من قبل عالم أمريكي في عشرينيات القرن الماضي.

ولكن، بعد مراجعة وظائف الجهاز الهضمي قبل حوالي 15 عاما، اتضح عدم وجود أي أساس علمي يدعم النظرية.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى الجمع بين اللحم والنشويات الكلاسيكية (مثل البطاطس أو المكرونة)، لأن هذه الوجبات تسبب الشعور بالانتفاخ والثقل وعدم الارتياح، وفقا لـ "radio1".

وهذه الظاهرة لا تنطبق على الجميع، لأن بعض الأشخاص يتحملون هذا المزيج بشكل طبيعي.

والسبب الحقيقي وراء الثقل يعود غالبا إلى خصائص الجهاز الهضمي الخاصة بالفرد ونوعية الغذاء الذي اعتاد تناوله منذ الصغر.

