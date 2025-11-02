دراسة تكشف طريقة فعالة لمكافحة التوتر دون أدوية

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن طريقة سهلة وفعالة تساعد الأشخاص على التخلص من التوتر والقلق بدلا من استعمال الأدوية.

وأوضحت الدراسة أن المشاعر الإيجابية المتبادلة مع الشريك تقلل من مستويات هرمون التوتر وتؤثر إيجابيا على الصحة النفسية، وفقا لـ

"لينتا رو".

وشملت الدراسة 321 زوج مسن من كندا وألمانيا، وعلى مدار أسبوع كامل، قدم المشاركون تقارير يومية متعددة للباحثين تتضمن بيانات حول حالتهم المزاجية (كالشعور بالسعادة أو الهدوء أو الاهتمام)، بالإضافة إلى تقديم عينات من اللعاب لتحليل مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر).

وكشفت النتائج أن المشاعر الإيجابية المشتركة والمتزامنة خفضت مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) بشكل أكبر من المشاعر الفردية، واستمر هذا التأثير طوال اليوم، محافظاً على هدوء الجسم وتقليله للتوتر.

وأكد الباحثون أن المشاعر الإيجابية المتبادلة تفيد الحالة النفسية بصرف النظر عن مدى الرضا عن العلاقة، وقد شعر بها الأزواج الأقل سعادة كـ تأثير مهدىء.

كما إن مشاركة الفرح مع شريك الحياة قد تكون من أبسط أشكال الرعاية الصحية والنفسية.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري