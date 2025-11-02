إعلان

دراسة تكشف طريقة فعالة لمكافحة التوتر دون أدوية

كتب : مصراوي

11:00 ص 02/11/2025

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن طريقة سهلة وفعالة تساعد الأشخاص على التخلص من التوتر والقلق بدلا من استعمال الأدوية.

وأوضحت الدراسة أن المشاعر الإيجابية المتبادلة مع الشريك تقلل من مستويات هرمون التوتر وتؤثر إيجابيا على الصحة النفسية، وفقا لـ

"لينتا رو".

وشملت الدراسة 321 زوج مسن من كندا وألمانيا، وعلى مدار أسبوع كامل، قدم المشاركون تقارير يومية متعددة للباحثين تتضمن بيانات حول حالتهم المزاجية (كالشعور بالسعادة أو الهدوء أو الاهتمام)، بالإضافة إلى تقديم عينات من اللعاب لتحليل مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر).

وكشفت النتائج أن المشاعر الإيجابية المشتركة والمتزامنة خفضت مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) بشكل أكبر من المشاعر الفردية، واستمر هذا التأثير طوال اليوم، محافظاً على هدوء الجسم وتقليله للتوتر.

وأكد الباحثون أن المشاعر الإيجابية المتبادلة تفيد الحالة النفسية بصرف النظر عن مدى الرضا عن العلاقة، وقد شعر بها الأزواج الأقل سعادة كـ تأثير مهدىء.

كما إن مشاركة الفرح مع شريك الحياة قد تكون من أبسط أشكال الرعاية الصحية والنفسية.

