أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "ليست مستعدة بعد" لإنهاء حربها في إيران، لكنها ستغادر "في المستقبل القريب"، وسط ترقب دولي لموعد الانسحاب.

توقيت مجهول للانسحاب

قال ترامب من المكتب البيضاوي: "لسنا مستعدين للرحيل بعد، لكننا سنفعل ذلك قريبا"، دون أن يُحدد جدولا زمنيا دقيقا، وهو ما يُضاف إلى سلسلة تصريحاته المتناقضة منذ بدء الحرب قبل أكثر من أسبوعين، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

إيران "مدمّرة" بالكامل

أكد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا هائلة بإيران لدرجة أن إعادة إعمارها ستستغرق "عقدا من الزمن" (10 سنوات).

ووصف الرئيس الأمريكي، وضع الدولة الإيرانية حاليا بأنها "قد دُمرت من كل وجهات النظر"، معتبرا أن حجم الخسائر التي تكبدتها طهران كافٍ لتحقيق الأهداف الأمريكية في الوقت الحالي.

غياب "خطة اليوم التالي"

رغم حديثه عن الرحيل القريب، رفض ترامب تقديم أي تفاصيل محددة حول "خطة اليوم التالي" لإدارة إيران بعد الحرب، مكتفيا بالتأكيد على أن البلاد أصبحت "مُحطمة".

وتتزامن هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية والمحلية لمعرفة مستقبل "الوجود العسكري الأمريكي" في المنطقة بعد الضربات العنيفة التي استهدفت طهران.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.