كشفت الدكتورة غالينا كومبانيتس، الأستاذة المشاركة في كلية الطب بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أن الأعراض الأولى لمرض الحصبة تتشابه مع أعراض عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، وتشمل هذه الأعراض السعال، وسيلان الأنف، والتهاب ملتحمة العين، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الجسم التي تصل إلى 39 أو 40 درجة مئوية لفترة قصيرة، وفقا لموقع "تاس".

متى يظهر الطفح الجلدي؟

بعد مرور عدة أيام على ظهور الأعراض الأولية، يبدأ طفح جلدي أحمر ساطع في الظهور، حيث يظهر أولا على الوجه ثم ينتشر تدريجياً إلى باقي أجزاء الجسم، وهو من العلامات المميزة للإصابة بالحصبة.

كم تستغرق فترة مرض الحصبة؟

أوضحت الطبيبة أن فترة حضانة فيروس الحصبة تستمر عادة نحو سبعة أيام قبل ظهور الأعراض بشكل واضح، ويعتمد العلاج على تخفيف الأعراض، مع ضرورة مراجعة الطبيب فور الاشتباه بالإصابة، خاصة لدى الأطفال الذين تتطلب حالتهم دخول المستشفى.

متى يزداد انتشار الحصبة؟

أشارت كومبانيتس إلى أن فيروس الحصبة ينشط، مثل العديد من الفيروسات الأخرى، في الأجواء الباردة، ما يزيد احتمالات الإصابة خلال فصل الشتاء، وينتقل المرض بسهولة عبر الهواء، بطريقة مشابهة للإنفلونزا، إذ يمكن لشخص واحد مصاب أن ينقل العدوى إلى ما بين 10 و20 شخصا آخرين.

كيف يمكن الوقاية من الحصبة؟

أكدت الخبيرة أن التطعيم يعد الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من المرض، محذرة من أن الأشخاص غير المطعمين يواجهون مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي الفيروسي أو التهاب الدماغ المرتبط بالحصبة، وهي حالات تكون صعبة العلاج.

اقرأ أيضا:

مضاعفات قاتلة- ماذا يحدث للدماغ بعد سنوات من الإصابة بالحصبة؟

منها الحمى الشديدة.. طبيب يرصد أعراض الحصبة

أعراض الحصبة الألمانية لدى الأطفال.. تعرف عليها





