إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على بكفر الدوار

كتب : أحمد نصرة

07:18 م 17/03/2026

أُصيب 11 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين تمناية بطريق محور المحمودية، أمام شركة الحرير الصناعي، بمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين تمناية، بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

أسماء المصابين وإصاباتهم

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: أحمد محمد محمد سليم، 41 عام، كدمة شديدة بالضلوع، محمد عبد المنجي بسيوني عبد الفتاح، 48 عام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جمعة سعد عبد العاطي سعد، 46 عام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عمرو بسيوني بدوي علي، 38 عام، كدمات وسحجات بالجسم، مختار عبد الفتاح عبد الحميد، 58 عام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: إسماعيل إبراهيم عبد المنعم، 42 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صبحية عبد الونيس أبو سيف، 68 عام، جرح قطعي وسحجات متفرقة بالجسم، حسان سعد طلبة، 60 عام، كسر بالفخذ الأيسر والساعد الأيمن، حسام حسن الرشيدي، 32 عام، جرح قطعي بالجبهة وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم سعيد عبد السيد، 40 عام، سحجات متفرقة بالجسم، محمد عبد المحسن خليل، 39 عام، سحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والتحقيقات
نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الطرق حادث تصادم محور المحمودية حادث البحيرة

