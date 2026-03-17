كشفت دراسة حديثة أن نوع الإبريق المستخدم في تحضير الشاي لا يؤثر فقط على النكهة، بل يمتد تأثيره إلى القيمة الصحية للمشروب، وأجرى باحثون من جامعة تايتشونج الوطنية في تايوان تجارب على خمسة أنواع من الأباريق: الفخار، الزجاج، الفولاذ المقاوم للصدأ، السيليكا جل، والخزف.

ماذا قالت الدراسة؟

وشملت الدراسة إعداد 585 كوبا من الشاي باستخدام ثلاثة أنواع رئيسية هي الشاي الأسود والأخضر والأولونج، واعتمد الباحثون طريقة تحضير موحدة، تضمنت استخدام ثلاثة جرامات من أوراق الشاي مع 125 ملليلترا من الماء المغلي، وتركه لمدة خمس دقائق، قبل سكبه في أكواب مسخنة مسبقا، بحسب ديلي ميل.

فوائد تناول الشاي في الأباريق المصنوعة من الزجاج والسيليكا



وأظهرت النتائج أن الأباريق المصنوعة من الزجاج والسيليكا حافظت على أعلى مستويات مضادات الأكسدة، ما يجعلها الخيار الأفضل من الناحية الصحية، في المقابل، سجلت الأباريق الخزفية أدنى النتائج، كما ساهمت في تبريد الشاي بسرعة أكبر.

هل الشاي الأسود غنى بمضادات الأكسدة؟

كما تبين أن الشاي الأسود يحتوي على مستويات أعلى من مركبات الكاتيشين المضادة للأكسدة مقارنة بالشاي الأخضر، رغم الاعتقاد الشائع بأن الأخير هو الأكثر فائدة.

الأباريق الفخارية أفضل من حيث نكهة الشاي

ومن ناحية الطعم، جاءت الأباريق الفخارية في الصدارة، إذ منحت الشاي مذاقا أكثر توازنا، تلتها الأباريق الزجاجية، ثم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

اقرأ أيضًا:

