​دائما ما يوجه عدد من خبراء الصحة تحذيرات من أن الاستخدام الخاطئ لبعض المنتجات اليومية الأساسية قد لا يقلل من فعاليتها فحسب، بل قد يسبب أضرارا صحية وجمالية طويلة الأمد.

ما العادات اليومية التي قد تسبب مشكلات صحية؟

وأشارت "جمعية ابتسم" إلى أن العادات المتوارثة في تنظيف الأسنان والعناية بالشعر تحتاج إلى تصحيح فوري لضمان الاستفادة القصوى من المكونات الوقائية مثل الفلورايد.

​أوضحت الجمعية أن الخطأ الأكبر يكمن في تغطية كامل فرشاة الأسنان بالمعجون والمضمضة السريعة بالماء. الصحيح هو استخدام كمية بحجم "حبة البازلاء" فقط، مع تجنب المضمضة بالماء مباشرة بعد التنظيف لترك الفلورايد يعمل على تقوية المينا.

​وفي هذا السياق، يتفق موقع "Cleveland Clinic" الطبي الأمريكي الشهير مع هذه النصائح، حيث نشر في تقرير له بعنوان "5 أخطاء شائعة عند غسل الأسنان" أن المضمضة بالماء فورا بعد التنظيف هي خطأ فادح؛ لأنها تغسل الفلورايد الذي يحتاج للبقاء على الأسنان لأطول فترة ممكنة ليوفر حماية فعالة ضد التسوس.

​أخطاء عند استخدام معجون الأسنان قد تضر الصحة

​لا تتوقف التحذيرات عند الأسنان فقط، بل تشمل ممارسات أخرى مثل خيط الأسنان، لأن إدخاله بعنف يجرح اللثة، والصحيح هو تحريكه برفق على شكل حرف "C".

​الشامبو:

ركز على فروة الرأس فقط؛ فالأطراف لا تحتاج لتنظيف عميق بقدر حاجتها للترطيب، وكثرة الشامبو عليها تسبب تقصفها.

​المطهرات والعطور:

الإفراط في مطهر اليدين يقتل البكتيريا النافعة، بينما فرك العطر على المعصم يكسر جزيئاته ويغير رائحته.

​تؤكد الدراسات أن الوعي بـ "كمية وطريقة" الاستخدام يوفر الحماية للجسم من أعراض جانبية كجفاف الجلد وتآكل المينا. الالتزام بالكميات الموصى بها واتباع التعليمات الطبية هو الضمان الوحيد للحصول على الفائدة المرجوة.

