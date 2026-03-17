أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن نزيف اللثة، الذي يراه كثيرون مجرد مشكلة بسيطة بالفم، يكون مؤشرا على زيادة خطر الإصابة بأمراض جهازية خطيرة، وفقا لموقع "لينتا.رو".

ما سبب التهاب اللثة؟

يحدث التهاب دواعم السن نتيجة تراكم طبقات البلاك البكتيرية على الأسنان، ويصاحبه عادة التهاب مزمن في الأنسجة المحيطة ونزيف اللثة.

ويصيب هذا المرض ما بين 35 و50% من البالغين، ويتجاوز تأثيره حدود الفم.

كيف يؤثر التهاب اللثة على الصحة العامة؟

يمكن للبكتيريا ومنتجاتها أن تنتقل إلى مجرى الدم، مسببة استجابات التهابية في أنحاء الجسم، كما أن ارتباط التهاب اللثة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، أمراض الرئة، التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض الكلى المزمنة، إضافة إلى احتمالية تأثيره على مرض الزهايمر.



كما كشفت بعض الأبحاث عن صلة بين التهاب اللثة وحدوث السكتات الدماغية، النوبات القلبية، والولادة المبكرة.

لماذا العناية باللثة ضرورية؟

صحة اللثة يمكن أن تكون مؤشرا مهما على صحة الجسم عامة، لذا، تنظيف الفم بانتظام وعلاج أمراض اللثة فور ظهورها خطوة أساسية للوقاية من المضاعفات الصحية المزمنة.

