ما سر ارتفاع أسعار الطماطم؟.. الشعبة توضح الأسباب

شهدت أسعار الخضروات بشكل عام ارتفاعًا ملحوظًا بين 50% و100% في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات حول دور زيادة أسعار السولار في هذا الارتفاع، بينما تكشف شعبة الخضروات أن السبب الرئيسي يعود إلى موجات الصقيع وتراجع الإنتاج، مع تأثير محدود لتكلفة النقل.

ارتفاع الطماطم

وارتفعت أسعار الطماطم بين 50% و80% في الأسواق حاليا إلى 30 و45 جنيهًا للكيلو، مقارنة بنحو 20 و25 جنيهًا سابقًا، بينما ارتفع سعر الخيار بنسبة تصل إلى 50% إلى 30 و40 جنيهًا، للكيلو الواحد.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار الخضروات في الأسواق خلال الفترة الحالية يرجع بالأساس إلى التغيرات الجوية وموجات الصقيع التي أثرت على عدد من المحاصيل، مثل الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان والليمون.

وأوضح النجيب أن الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج لبعض المحاصيل، وهو ما انعكس بدوره على حركة السوق وارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، مؤكدًا أن هذه الظاهرة طبيعية في القطاع الزراعي، حيث يرتبط حجم المعروض بشكل كبير بالحالة المناخية.

أقرت الحكومة تحريك أسعار عدد من المنتجات البترولية في 10 مارس 2026، ضمن المراجعة الدورية لأسعار الوقود، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر.

وسجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر مقابل 21 جنيهًا سابقًا، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا بدلًا من 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا مقارنة بـ17.75 جنيهًا، فيما ارتفع السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

كما شملت الزيادة بعض المنتجات المرتبطة بالطاقة، إذ ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، بينما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) من 225 إلى 275 جنيهًا، والتجارية (25 كجم) من 450 إلى 550 جنيهًا، لتتراوح نسب الزيادة في أغلب المنتجات بين 14% و17% تقريبًا.

كما تراوح سعر الفلفل البلدي بين 35 و40 جنيهًا، والليمون بين 30 و45 جنيهًا، فيما سجل الباذنجان ما بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن ارتفاع بعض الأسعار لا يرتبط بزيادة أسعار السولار أو تكلفة النقل كما يتردد، موضحًا أن تكلفة النقل تمثل نسبة محدودة للغاية من سعر المنتج.

وأضاف أن زيادة تكلفة السولار قد ترفع تكلفة نقل الطن بنحو طفيف لا يتجاوز قروشًا معدودة للكيلو، لافتًا إلى أن أقل سيارة نقل تحمل نحو طنين، وبالتالي فإن تأثير زيادة الوقود على السعر النهائي يظل محدودًا.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن ما يشهده السوق حاليًا يعد حالة مؤقتة نتيجة الصقيع وتغيرات المناخ، خاصة مع حدوث إزاحة في بعض المواسم الزراعية، حيث تأخر طرح بعض المحاصيل عن موعدها الطبيعي، ما أدى إلى فجوة مؤقتة بين نهاية موسم وبداية آخر.

وتوقع النجيب عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الأحوال الجوية وبدء طرح إنتاج العروة الصيفية خلال الشهر المقبل، وهو ما سيسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار.

وشدد على عدم وجود أي أزمة أو نقص في الخضروات والفاكهة بالسوق المحلية، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق، مؤكدًا أن مصر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة لهذا القطاع، وأن التغيرات السعرية الحالية طبيعية ومرتبطة بدورات الإنتاج الزراعي.

