سجلت السلطات الصحية في إثيوبيا أول تفش لفيروس ماربورج في تاريخ البلاد، بعد رصد تسع إصابات مؤكدة، السبت، في إقليم أومو جنوبي البلاد، والمتاخم لحدود جنوب السودان.

وبحسب وزارة الصحة الإثيوبية ومنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس المصنف ضمن أخطر مسببات الحمى النزفية يشكل تهديدا كبيراً نظرا لارتفاع معدلات الوفاة المرتبطة به.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من الفيروس، مؤكدة أن الحالات التسع المسجلة قد تتطور سريعا نظرا لخطورته، فماذا نعرف عنه؟.

ما هو فيروس ماربورج؟

ماربورج أحد أخطر مسببات الأمراض المعروفة، حيث يتسبب في مرض غالبا ما يكون مميتا.

أعراض فيروس ماربورج

يسبب الفيروس:

حمى حادة

صداع شديد

آلام عضلية

نزيف داخلي وخارجي.

التهاب الحلق.

قيء .

إسهال.

فشل بعض أعضاء الجسم.

لا علاج له

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ليس هناك حاليا أي أدوية معتمدة للعلاج الفعال أو لقاحات للحماية ضد المرض.

العلاج الأساسي للفيروس هو مواجهة الأعراض مبكرا بعدة وسائل منها: الترطيب، مراقبة الأعضاء الحيوية، معالجة المضاعفات.

الوقاية

عند ظهور أعراض مثل حمى شديدة، قيء، إسهال، تعب شديد بعد التعرض المحتمل، اطلب الرعاية الطبية فورا.

اتبع تعليمات السلامة مثل غسل اليدين جيدا، تجنب التماس المباشر مع مرضى أو متوفين ما لم تكن مجهزا بحماية مناسبة، لا تشارك أدوات أو ملابس أو أسرة ملوثة.

كيف انتقل فيروس ماربورج إلى البشر؟

قد يكون انتقال فيروس ماربورج إلى البشر عبر خفافيش الفاكهة، قبل أن ينتشر بين الناس من خلال ملامسة سوائل الجسم مباشرة.

متى تم اكتشاف الفيروس؟

اكتشف الفيروس لأول مرة عام 1967 في مدينة ماربورج الألمانية عقب تفش في مختبرات استوردت قرودا من أوغندا.

