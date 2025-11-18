مفعولها سحري.. 9 أطعمة ومشروبات لدعم صحة الكبد

يساعد اتباع نظام غذائي متوازن في السيطرة على دهون الكبد وتحسين وظائفه، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤدي دورا مهما في حماية الكبد وتعزيز قدرته على معالجة الدهون.

الجوز

من أفضل المكسرات لمرضى الكبد الدهني، لاحتوائه على أحماض أوميجا-3 و6 ومضادات الأكسدة، لذا تناوله بانتظام يخفّض الدهون المتراكمة داخل الكبد ويحسّن التمثيل الغذائي.

زيت الزيتون البكر الممتاز

غني بالدهون الصحية والمواد المضادة للأكسدة، لذلك استهلاكه وانخفاض دهون الكبد، وتخفيف الالتهاب، وتحسين حساسية الأنسولين، إضافة إلى دوره في حماية الخلايا من التلف

الثوم

يحتوي على مركبات فعالة تسهم في تقليل الدهون الزائدة وتحسين قدرة الكبد على التخلص من السموم، فضلا عن خفض إنزيمات الكبد والحد من الالتهابات.

القهوة

واحدة من أكثر المشروبات فائدة للكبد، حيث تساعد على خفض إنزيمات الكبد، وتبطئ تطور مرض الكبد الدهني، وتقلل من احتمالات التليّف.

الشوفان

مصدر غني بألياف "بيتا جلوكان" التي تقلل الكوليسترول وتعزز صحة الأمعاء، ويساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الدهون، كما يدعم فقدان الوزن.

الشاي الأخضر

يحتوي على كاتيكينات مضادة للأكسدة، الذي يعمل على تقليل دهون الكبد وتحسين وظائفه، بالإضافة إلى، التحكم بالوزن وتخفيف الالتهابات.

الخضراوات الصليبية

مثل البروكلي والملفوف، غنية بالألياف ومركب السلفورافان الذي يعزز إزالة السموم، وقد تبين أنها تقلل تراكم الدهون وتخفف الالتهاب داخل الكبد.

الأفوكادو

يمتاز بمزيج من الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل الالتهاب وتحسين قدرة الكبد على معالجة الدهون، كما يدعم إنتاج الغلوتاثيون الضروري لإصلاح الخلايا.

التوت

غنية بمضادات الأكسدة المتعددة الفينولات، التي تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتحد من تراكم الدهون وتحسين أداء الكبد.

