ما العلاقة بين اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم؟ دراسة تكشف

كشفت دراسة أمريكية عن علاقة وثيقة بين اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم لدى النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

وأشارت الدراسة أن النساء اللواتي يمررن بـ سن اليأس أو تجاوزنه، يبلغن بشكل متزايد عن اضطرابات النوم المختلفة وأن هذه الحالة قد تضاعف خطر تعرضهن لارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ويعد النوم ضرورة فسيولوجية أساسية لصحة القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة أكثر من 3500 امرأة في مرحلة سن اليأس وما بعدها.

مدة النوم وارتفاع الضغط

وبالإضافة إلى استنتاج وجود علاقة بين اضطرابات النوم (بما في ذلك انقطاع النفس الانسدادي) وارتفاع ضغط الدم لدى النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، كشفت النتائج عن وجود علاقة طردية على شكل حرف U بين مدة النوم وخطر ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أن قلة النوم والإفراط فيه مرتبطان أيضا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تأثير الوزن

وكشف تحليل مجموعة فرعية وجود الوزن له تأثير على تخفيف أو زيادة هذه الارتباطات، مع تأثيرات أقوى لوحظت لدى النساء البدينات.

وأكدت النتائج على أهمية صحة النوم وإدارة الوزن في المساعدة على التحكم في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى هذه الفئة السكانية تحديداً.

