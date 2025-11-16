أسباب وأعراض إصابة النساء بالسكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع أو يتوقف إمداد جزء من الدماغ بالدم، مما يحرم خلايا الدماغ من الأكسجين والمواد المغذية، وتبدأ هذه الخلايا في الموت في غضون دقائق.

وقد تصاب النساء بسكتة دماغية أكثر من الرجال، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن النساء يعشن أطول، ويتأثر خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء بالعوامل البيولوجية والهرمونية طوال سنوات الإنجاب، وفقا لـ "ذا كونفيرسيشن".

تسمم الحمل

وقالت طبيبة النساء البريطانية سيوبان ماكليرنون إن إحدى عوامل الخطر المهمة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتسمم الحمل.

وتسمم الحمل هو حالة صحية خطيرة تبدأ بعد 20 أسبوع من الحمل، وتتميز بارتفاع ضغط الدم وظهور مؤشرات على تلف الأعضاء الأخرى، غالباً الكلى.

وارتفاع ضغط الدم سواء كان مزمنا قبل الحمل أو نتج عنه (مثل تسمم الحمل)، هو العدو الأول للأوعية الدموية في الجسم، بما في ذلك الأوعية الدقيقة التي تغذي الدماغ.

وقد يؤثر استخدام موانع الحمل الهرمونية على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ولا تُزيد جميع وسائل منع الحمل الهرمونية من خطر الإصابة بالسكتة، وإنما يتعلق القلق الرئيسي بموانع الحمل الفموية المُركبة التي تحتوي على كلٍ من الإستروجين والبروجسترون، لأنها قد تزيد من احتمالية تجلط الدم، وارتفاع ضغط الدم.

التدخين

هو أحد أقوى عوامل الخطر القابلة للتعديل للسكتة الدماغية، وعندما يتم دمجه مع الإستروجين الموجود في الحبوب، فإنه يتسبب في ضرر مضاعف للأوعية الدموية

وحبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجسترون فقط تعرف أحيانا باسم "الحبة الصغيرة"

ووفق منظمة الصحة العالمية، تستخدم حوالي 248 مليون امرأة حول العالم موانع الحمل الهرمونية.

انقطاع الطمث

خلال مرحلة سن اليأس تنخفض مستويات الإستروجين. ويساعد هذا الهرمون عادةً على حماية جدران الأوعية الدموية ويدعم مستويات الكوليسترول الصحية. وعندما ينخفض ​​مستوى الإستروجين، قد تُصبح الأوعية الدموية أكثر تصلباً وعرضة للتلف، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويستخدم العلاج بالهرمونات البديلة، أحياناً لعلاج أعراض انقطاع الطمث. وقد ارتبطت بعض أشكال العلاج الهرموني البديل، وخاصةً تلك التي تحتوي على الإستروجين، بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة لدى النساء الأكبر سناً، أو اللواتي يبدأن العلاج الهرموني البديل بعد سنوات عديدة من انقطاع الطمث.

الصداع النصفي

كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي، وخاصةً الصداع النصفي المصحوب بهالة. ويرتبط هذا النوع من الصداع النصفي باضطرابات مؤقتة في تدفق الدم في الدماغ، تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أمراض المناعة الذاتية

من أمثلة هذه الفئة من الأمراض: الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، وهما أكثر شيوعاً لدى النساء وتسبب التهاباً مزمناً.

ويسهم الالتهاب في تضييق الأوعية الدموية وإضعافها، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

