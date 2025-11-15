علامة في المرحاض تكشف إصابتك بسرطان قاتل .. تعرف عليها

سرطان القولون يعتبر من أنواع السرطانات الشائعة، حيث ينتج عنه خلل في البطن والأمعاء، ما يظهر في صورة أعراض في البراز التي يمكن أن تساعد في كشف المرض مبكرا.

وبحسب ما ذكره موقعي healthline، و verywellhealth، أن هناك بعض التغييرات التي يمكن اكتشافها في المرحاض تشير إلى خطر الإصابة بسرطان القولون، ومن أبرزها تغييرات البراز.

وفي السطور التالية أبرز التغييرات وتشمل :

- ظهور دم مع البراز أو على المرحاض.

- ظهور البراز بشكل متقطع وعادة ما يشبه الحصوات.

- المعاناة من صعوبة خلال عملية الاخراج.

- ظهور البراز على شكل حبل رفيع.

- عدم القدرة على التبرز بالكامل.

- انتفاخ غير محتمل في البطن وعادة ما يصاحبه ألم.

- الشعور بخمول و تعب شديد.

- فقدان ملحوظ في الشهية والوزن.

مع العلم أن الحالات المتأخرة من المرض يظهر معها تغييرات اخرى تنتج عن انسداد القولون من الخلايا السرطانية أو انتقاله إلى عضو آخر.

اقرأ أيضا:

طعام شهير يحميك من السرطان ويخفض ضغط الدم- تناوله

طبيب يحذر من عادة شائعة أثناء النوم قد تصيبك بالخرف

لا يهدأ إلا بتناوله.. رجل يتصدر السوشيال ميديا بسبب أكله 30 قرن فلفل حار يوميا "فيديو"

"موجودة في تلاجتك" مشروبات تصيبك بسرطان البروستاتا

لبقاء الطعام طازجا لفترة أطول.. إليك الدليل لتخزين فعال في الثلاجة