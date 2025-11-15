5 فوائد مذهلة للكيوي على صحة الجسم

الكيوي من الخيارات الغذائية المميزة بفضل ما تحتويه من عناصر مغذية.

فوائد صحية لثمرة الكيوي وفق ما جاء في "Healthline".

تعزيز المناعة بمحتوى غني بفيتامين C

تحتوي ثمرة الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C، ما يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي وحماية الخلايا من التلف التأكسدي.

دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء

الألياف الموجودة في الكيوي سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة تساعد في تحسين حركة الأمعاء والتقليل من الإمساك.

المساهمة في صحة القلب وضغط الدم

الكيوي يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف، ما قد يساعد في دعم صحة الأوعية الدموية وضغط الدم.

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا

فضلاً عن فيتامين C، يحتوي الكيوي على فيتامين E ومركّبات نباتية أخرى تعمل كمضادات أكسدة، ما يساعد في الحماية من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن المهمة

يوفر الكيوي، بالإضافة إلى محتواه من فيتامين C، كميات جيدة من الفولات، وفيتامين K، والبوتاسيوم، ما يجعله فاكهة ذات قيمة غذائية عالية.