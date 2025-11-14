من شعر الرأس لأصابع القدم .. علامات تكشف وصول الكوليسترول لمراحل خطيرة

ارتفاع الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تسبب انسداد في الشرايين وتعيق وصول الدم إلى الأعضاء الحيوية.

وبحسب ما ذكره موقع "Times if india"، هناك العديد من العلامات التي تظهر على الجسم وتكشف ارتفاع مستويات الكوليسترول إلى الخطر.

تساقط الشعر

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ينتج عن ذلك انسداد في الأوعية الدموية التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر، ما ينتج عنه ضعف في البصيلة وبالتالي تتساقط بسهولة.

زوائد جلدية دهنية

يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى ظهور زوائد جلدية دهنية على الوجه والعين والركبة والكوع.

الشعور بألم في الصدر

يتسبب زيادة الكوليسترول في الدم إلى تراكم الدهون في بطانة الشرايين، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين، ما ينتج عنها خلل في وصول الدم إلى الأعضاء بما في ذلك القلب، و ينتج عن ذلك الشعور بألم في الصدر.

الأرهاق والخمول

ارتفاع الكوليسترول في الدم يتسبب في عدم وصول الدم إلى الأعضاء والعضلات وبالتالي ينتج عنها الشعور بالتعب والخمول، خاصًة عند بذل مجهود.

ألم الأطراف

عادة ما يكون ألم الأطراف نتيجة لعدم وصول الدم إليها جيدًا نتيجة لضيق الشرايين من الدهون، وبالتالي يحدث ألم وتنميل في الأطراف.

ألم الساقين

يتغذى الساق على الدم المنتقل عبر الشرايين، لذا ارتفاع الكوليسترول في الدم يعيق هذه العملية الطبيعية، ما يتسبب في الشعور بألم في الساقيين وتحديدًا عند الحركة.

