وظيفة مزدوجة… دواء للسكري يعزز نتائج علاج اضطرابات إيقاع القلب

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة ميتشغان، أنت الحالات التي تعاني من عدم انتظام ضربات القلب، تشعر بتحسن وتنخفض أعراضه عند تناول علاج السكري "ميتفورمين"، وخاصة للحالات التي أجرت قسطرة

وبحسب ما ذكره موقع "مديكال إكسبريس"، عرض البحث الجديد أول أمس خلال الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، وهي منصة لتبادل أحدث التطورات العلمية والأبحاث القائمة على الأدلة.

في أبحاث سابقة أُجريت على مصابين بالسكري والسمنة، كان لدى من يتناولون الميتفورمين للتحكم في سكر الدم والوزن خطر أقل للإصابة بالرجفان الأذيني مقارنةً بأدوية السكري الأخرى.

وأكدت الدراسة الجديدة أنه حتى بالنسبة للمصابين بالرجفان الأذيني فإن تناول هذا الدواء - في غرض لا يتعلق بالسكري- يساعد على خفض نوبات تسارع وعدم انتظام ضربات القلب.

الرجفان الأذيني

ووفق جمعية القلب الأمريكية، يعد الرجفان الأذيني أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعاً، ويمكن أن يؤدي إلى جلطات دموية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب أو غيرها من الحالات المتعلقة بالقلب.



و"ميتفورمين" دواء عام يُوصف على نطاق واسع، ويساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع 2. ويستخدم غالباً كعلاج أولي نظراً لفاعليته وتاريخ استخدامه الطويل وتكلفته المنخفضة نسبياً.

نتائج العلاج بالميتفورمين

وجد الباحثون أنه خلال العام الذي تلا القسطرة التي تجرى لإزالة الرجفان الأذيني لوحظ ما يلي:

• لم يُعانِ 78% من مجموعة الميتفورمين، مقابل 58% من مجموعة الرعاية المعتادة، من نوبات رجفان أذيني استمرت 30 ثانية أو أكثر.

• كان لدى مجموعة الميتفورمين عدد أقل من المرضى الذين احتاجوا إلى استئصال متكرر أو صدمة كهربائية لاستعادة نظم القلب الطبيعي أثناء نوبة الرجفان الأذيني (6% مقابل 16% على التوالي).

• كان لدى مجموعة الميتفورمين نوبات رجفان أذيني أقل تواتراً أثناء مراقبة نظم القلب، مقارنةً بمجموعة الرعاية المعتادة (8% مقابل 16% على التوالي).

• استُخدمت أدوية مضادة لاضطراب النظم بعد الاستئصال لدى 8% من المرضى في مجموعة الميتفورمين و18% في مجموعة الرعاية المعتادة.

• كانت تغيرات الوزن طفيفة لدى جميع المشاركين، وهو ما يتوافق مع الدراسات السابقة حول استخدام الميتفورمين لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.







