خطر صامت..هذا العرض يضاعف احتمالية الوفاة بين مرضى الطوارئ

يعاني معظم حالات الطوارئ من ضيق في التنفس خلال دخولهم المستشفى، ويعتبر أكثر عرضة للوفاة، وذلك ما كشفه باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد، نقلا عن "سوري لايف".

ولاحظ الباحثون أنه كلما زادت صعوبة التنفس، زاد الخطر، ما يجعل المرضى أكثر عرضة للوفاة بـ6 مرات مقارنةً مع المرضى لم يعانوا من ضيق في التنفس. وحسب "سوري لايف"، تُعرف هذه الأعراض رسمياً بضيق التنفس. ويُبلغ عن هذه المشكلة ما يصل إلى 1 من كل 10 مرضى، يدخلون المستشفى.

مخاطر صعوبة التنفس

ووفق البحث، توفي 25% من المرضى الذين عانوا من ضيق في التنفس أثناء الراحة عند خروجهم من المستشفى خلال 6 أشهر.

مضاعفات ضيق التنفس

ووجد الباحثون أن المرضى الذين دخلوا المستشفى والذين يعانون من ضيق التنفس كانوا أكثر عرضة أيضاً إلى:

• الحاجة إلى رعاية من فريق الاستجابة السريعة.

• النقل إلى العناية المركزة.

• الوفاة خلال عامين من دخولهم المستشفى.

• إعادة إدخالهم خلال 7 أيام.

• إعادة إدخالهم إلى المستشفى خلال 30 يوماً.





