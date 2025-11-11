5 طرق طبيعية للتغلب على حرقة وجفاف العين

هناك مجموعة من الطرق الطبيعية البسيطة التي يمكن اتباعها في المنزل لتخفيف هذه المشكلة واستعادة راحة العينين بسرعة.

وبحسب موقع Daily Mirror، فإن أسباب جفاف العين تشمل قلة الترطيب، التعرض الطويل للشاشات، والبيئة الجافة أو المليئة بالغبار، ويشير التقرير إلى أن اتباع خطوات يومية بسيطة يمكن أن يقلل الحرقة ويعزز صحة العين بشكل ملحوظ.

كمادات دافئة

انقع قطعة قماش نظيفة في ماء دافئ وضعها على العينين المغلقتين لبضع دقائق، ويمكن تكرار العملية عدة مرات يوميا لتخفيف الالتهاب والحرقة.

إراحة العينين من الشاشات

النظر الطويل إلى شاشات الكمبيوتر أو الهاتف يؤدي إلى إرهاق العين وجفافها، لذا من المهم أخذ فترات راحة منتظمة وتحريك التركيز بين الأشياء القريبة والبعيدة.

ارتداء النظارات الشمسية

تحمي النظارات العينين من أشعة الشمس المباشرة والرياح والغبار، مما يقلل التهيج والحرقة ويعزز الراحة أثناء الخروج.

شرب المزيد من الماء

الحفاظ على الترطيب الداخلي للجسم يساعد على زيادة رطوبة العين وتقليل الجفاف الذي يسبب الحرقة والتهيج.

تشغيل جهاز ترطيب الهواء

يساعد ترطيب الجو في المنزل أو المكتب على تقليل جفاف العين وتحسين الراحة، خاصة في فصل الشتاء أو الأماكن ذات الجو الجاف.