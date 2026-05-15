أجواء حارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب : أحمد العش

06:30 م 15/05/2026

طقس حار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا السبت، على أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا خلال ساعات الليل.

تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت "الهيئة" في بيان لها، إن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة للعظمى و22 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 28 للعظمى و22 للصغرى، وشمال الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 39 درجة للعظمى و25 للصغرى.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت

أضافت "الأرصاد" أن البلاد تتأثر بشبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وحذرت "الهيئة" من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار غدًا السبت

لفتت "الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أن التنبؤات الجوية تصدر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع استمرار تحديث البيانات حال حدوث أي تغيرات جوية، داعية إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها بشكل دوري.

حالة الطقس درجات الحرارة أماكن سقوط الأمطار الظواهر الجوية الموجة الحارة العاصفة الترابية

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
حبس "لص الجيزة": سرق فيوزات كهرباء من فيلا سفير أوروبي
معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
"حقيقة أم ذكاء اصطناعي؟".. فيديو شبيه مايكل جاكسون يثير الجدل
الأمم المتحدة: التوغل الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا ينتهك سيادة سوريا ويضر
