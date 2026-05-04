إعلان

الأجهزة الإلكترونية تهدد نظر المراهقين.. علامات لا يجب تجاهلها

كتب : سيد متولي

10:00 ص 04/05/2026

ألم العين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت أخصائية طب العيون، الدكتورة يلينا كورنيلوفا، من التأثيرات السلبية للاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية والأنشطة التي تتطلب تركيزا بصريا مستمرًا، مثل المذاكرة والقراءة، على صحة عيون المراهقين.

أهمية الفحص الدوري للعين

وأوضحت أن الفحص الدوري للعين ليس إجراءً روتينيًا فقط، بل ضرورة أساسية، خاصة خلال سنوات الدراسة التي يزداد فيها الضغط على العين، ما قد يؤدي إلى ظهور أو تفاقم قصر النظر.

وأوصت بإجراء فحص سنوي على الأقل، حتى في حال عدم وجود أعراض، لضمان الاكتشاف المبكر لأي مشكلات، بحسب جازيتا رو.

علامات تحذيرية

وشددت على أهمية الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود مشكلة، مثل احمرار العينين، كثرة الرمش، الشعور بالإجهاد أو الألم، الميل بالرأس أثناء النظر، صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، أو تكرار الصداع بعد استخدام العين لفترات طويلة.

وأكدت أن الأجهزة الرقمية لا تسبب أمراضًا بشكل مباشر، لكنها قد تسهم في تفاقم مشكلات البصر نتيجة إجهاد عضلات العين بسبب التركيز على مسافات قريبة، إلى جانب تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق، وهو عنصر مهم لصحة العين بفضل ضوء الشمس الطبيعي.

ولتقليل هذه التأثيرات، نصحت باتباع عادات صحية عند استخدام الأجهزة، مثل تطبيق قاعدة "20-20-20"، التي تعتمد على أخذ استراحة كل 20 دقيقة والنظر إلى مسافة بعيدة لمدة 20 ثانية، بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة مناسبة بين العين والشاشة، لا تقل عن 30 إلى 40 سم عند استخدام الهاتف.

كما أوصت بضرورة التعرض للضوء الطبيعي لمدة ساعة إلى ساعتين يوميًا، وتجنب القراءة في إضاءة ضعيفة أو أثناء الحركة، لأن ذلك يزيد من إجهاد العين وقد يسبب صداعًا واضطرابًا في الرؤية.

وفيما يتعلق بتصحيح النظر، أشارت إلى أن الاختيار بين النظارات والعدسات اللاصقة يعتمد على حالة كل شخص، حيث توفر النظارات حماية إضافية وسهولة في الاستخدام، بينما تمنح العدسات اللاصقة رؤية طبيعية دون تغيير في حجم الأشياء، وقد تساعد بعض أنواعها المخصصة للأطفال في إبطاء تطور قصر النظر.

اقرأ أيضا:

راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة

دراسة حديثة تكشف محفزًا جديدًا لالتهابات اللثة

"تظهر في الفم".. علامات تشير إلى مشكلات صحية خطيرة

الصداع العين الأجهزة الإلكترونية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة
أخبار مصر

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة
بسبب أحداث المغرب والسنغال.. فيفا يقر عقوبات صارمة قبل مونديال 2026
رياضة عربية وعالمية

بسبب أحداث المغرب والسنغال.. فيفا يقر عقوبات صارمة قبل مونديال 2026
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن قرى في الدقهلية غدًا الثلاثاء
أخبار المحافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن قرى في الدقهلية غدًا الثلاثاء
تحذيرات بحرية متصاعدة.. مضيق هرمز تحت مستوى تهديد حرج وإجراءات تأمين مشددة
شئون عربية و دولية

تحذيرات بحرية متصاعدة.. مضيق هرمز تحت مستوى تهديد حرج وإجراءات تأمين مشددة
تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة