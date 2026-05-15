كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يؤدي حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

تفاصيل ضبط سائق استعرض بسيارته في شوارع البحيرة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يشارك في حفل زفاف أحد أقاربه وقت تصوير الفيديو.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها