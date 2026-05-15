خلال حفل زفاف.. القبض على سائق استعرض بسيارته في شوارع البحيرة

كتب : صابر المحلاوي

06:18 م 15/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ملاكي يؤدي حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يشارك في حفل زفاف أحد أقاربه وقت تصوير الفيديو.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

