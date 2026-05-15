كتبت- أسماء العمدة:

كثير من الأشخاص يتجاهلون بعض الأعراض البسيطة ظنا أنها ناتجة عن الإرهاق أو ضغوط الحياة اليومية، إلا أن بعض العلامات قد تكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بأمراض خطيرة تهدد الحياة، وفقًا لما جاء في صحيفة، medicalxpress.

فقدان الوزن المفاجئ

إذا لاحظت فقدانا ملحوظًا في الوزن دون اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أمراض خطيرة مثل السرطان أو اضطرابات الغدة الدرقية أو السكري.

الإرهاق المستمر

الشعور بالتعب والإجهاد بشكل دائم، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، قد يرتبط بمشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب أو فقر الدم أو بعض أنواع الأورام.

ضيق التنفس وآلام الصدر

تعد هذه الأعراض من العلامات التي تستوجب التدخل الطبي الفوري، إذ قد تشير إلى مشكلات في القلب أو الرئتين، خاصة إذا كانت مصحوبة بدوار أو تعرق شديد.

ظهور كتل أو تورمات غير طبيعية

أي تغير غير معتاد في الجسم، مثل ظهور كتلة في الثدي أو الرقبة أو أي منطقة أخرى، يجب عدم تجاهله، لأنه قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالأورام.

الصداع المتكرر والمفاجئ



الصداع الشديد أو المتكرر بصورة غير معتادة قد يكون مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات عصبية خطيرة تستدعي الفحص الطبي.

تغيرات في الجهاز الهضمي

استمرار آلام المعدة أو وجود دم في البراز أو تغيرات مزمنة في عادات الإخراج قد يشير إلى أمراض خطيرة في الجهاز الهضمي، منها سرطان القولون.

متى يجب زيارة الطبيب؟

لا يجب تجاهل أي أعراض لفترة طويلة أو تتفاقم مع الوقت، مؤكدين أن التشخيص المبكر يرفع فرص العلاج والشفاء بشكل كبير.

