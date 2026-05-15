

تصطحب مأمورية من الشرطة مؤلف مسلسل فخر الدلتا إلى النيابة العامة للمثول للتحقيق في اتهامه بالتحرش بـ 4 فتيات بينهن ممثلتان صاعدتان.

محامية المجني عليهن تقدمت ببلاغ بقسم قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ضد مؤلف مسلسل فخر الدلتا الذي عرض رمضان الماضي، تتهمه بالتحرش بفتاتين اثنتين.

المحضر شمل اتهام المؤلف الشاب بممارسة أفعال خادشة للحياء مع ممثلتين صاعدتين مستغلا شغفهما للعمل بالوسط الفني.

مأمورية مشتركة تحركت استهدفت المتهم وأمكن ضبطه بنطاق محافظة الجيزة وإيداعه الحجز تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

أصدرت أسرة مسلسل "فخر الدلتا" الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، بيانا أوضحت خلاله تفاصيل أزمة أحد العاملين ضمن فريق عمل المسلسل وحذف اسمه من على التتر.



وجاء البيان كالتالي: "تود أسرة المسلسل أن توضح أنها اطلعت على المنشورات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص عضو في فريق الكتابة، وإذ نؤكد أننا نأخذ مثل هذه الاتهامات على محمل الجد، فقد تقرر إزالة اسم المذكور من تتر العمل مؤقتا، وذلك حين التحقق من صحة ما يتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ما تسفر عنه نتائج التحقيق".

واختتم البيان:"وتؤكد أسرة العمل احترامها الكامل، وحرصها على أن ينال كل ذي حق حقه، في إطار من العدالة والشفافية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "روايات لفتيات"، عن اتهام مؤلف العمل بالتحرش