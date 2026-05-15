نقيب الأشراف: شيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود كان له دورًا بارزًا في

أجرى "مصراوي"، جولة داخل المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، شهدت تفقد عدد من القاعات والمقتنيات الأثرية النادرة التي يضمها المتحف، والتي تعكس طبيعة الحياة خلال العصرين اليوناني والروماني في مصر، إلى جانب ما شهدته مدينة الإسكندرية من تطور حضاري وثقافي عبر العصور المختلفة.

المتحف: أحد أبرز المتاحف الأثرية في مصر

يُعد المتحف اليوناني الروماني واحدًا من أبرز المتاحف الأثرية في مصر، حيث يضم آلاف القطع الأثرية التي توثق لفترة مهمة من تاريخ الإسكندرية، منذ تأسيسها على يد تأسيس الإسكندرية وحتى العصور الرومانية والبيزنطية.

ويقع المتحف في قلب مدينة الإسكندرية، ويضم مجموعة كبيرة من التماثيل واللوحات والقطع النادرة، إلى جانب مقتنيات تعكس التداخل الحضاري بين الثقافة المصرية واليونانية والرومانية، ما يجعله أحد أهم المزارات الثقافية والسياحية في المدينة الساحلية.

وكان المتحف قد خضع لأعمال تطوير وترميم شاملة خلال السنوات الماضية، قبل إعادة افتتاحه أمام الزائرين، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين والزوار.

ولاء مصطفى: الترميم يتم وفق أعلى المعايير العلمية

أكدت ولاء مصطفى، مديرة المتحف المصري اليوناني الروماني، أن أعمال الترميم والتطوير داخل المتحف تُنفذ وفق أعلى المعايير العلمية والفنية المعمول بها عالميًا، وبمشاركة خبراء ومتخصصين مصريين يمتلكون خبرات كبيرة في مجال ترميم وصيانة الآثار.

“نلتزم بالمعايير".. مديرة المتحف اليوناني الروماني تحسم الجدل حول تغيير ألوان الآثار

مديرة المتحف: جميع أعمال الترميم تخضع لدراسات دقيقة

وقالت مديرة المتحف، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على التراث الأثري، مشيرة إلى أن جميع أعمال الترميم التي تتم داخل المتحف تخضع لدراسات دقيقة ومراجعات مستمرة، لضمان الحفاظ الكامل على القطع الأثرية دون التأثير على قيمتها التاريخية أو الفنية.

ولاء مصطفى: المتحف من أهم متاحف البحر المتوسط

أضافت أن المتحف اليوناني الروماني يمثل واحدًا من أهم المتاحف الأثرية في مصر ومنطقة البحر المتوسط، نظرًا لما يضمه من مقتنيات نادرة تعكس طبيعة الحياة خلال العصرين اليوناني والروماني، إلى جانب إبراز التفاعل الحضاري والثقافي بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات الأخرى.