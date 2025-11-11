إعلان

5 مشروبات لتعزيز الدماغ والذاكرة- تناولها فورا

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 11/11/2025

تعبيرية

الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة لا يقتصر على الأدوية، هناك مشروبات طبيعية يمكن أن تدعم الوظائف الإدراكية وتقلل من مخاطر التدهور العقلي، وفقا لموقع " Economic Times".

عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر على النترات التي تزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، ما يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويحسن الأداء الإدراكي لدى كبار السن.

شاي الكركديه

شاي الكركديه غني بالفلافونويد "الجوسيبتين"، الذي يساعد الخلايا على إزالة لويحات بيتا أميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر، يمكن تناوله غير المحلى بانتظام لدعم الصحة الإدراكية.

شاي الكركم مع الفلفل الأسود

يحتوي هذا الشاي على الكركمين، وهو مضاد للأكسدة والالتهابات يعزز وظائف الدماغ ويحسن الذاكرة، خاصة لدى من يعانون من ضعف إدراكي خفيف.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات ومضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ، كما يحتوي على إل-ثيانين الذي يعزز التركيز ويقلل خطر الإصابة بالخرف ويحسن الوظائف الإدراكية.

القهوة

الكافيين في القهوة يحفّز الدماغ، وحمض الكلوروجينيك يحمي الأعصاب، تناول كوبين إلى ثلاثة يومياً يقلل من خطر السكتة الدماغية والخرف بنسبة تصل إلى 30%، ويخفض احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر بنفس النسبة.

